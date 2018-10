Condò: "Higuain e Icardi funzionali al gioco di Milan e Inter"

Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Higuain e Icardi, paragonandoli in vista del derby: "Sono due giocatori funzionali al tipo di gioco che hanno Inter e Milan, i rossoneri puntano molto alla manovra. Icardi non sarà mai così associativo come Higuain, ma nei sedici metri ha una capacità a segnare superiore. E' un discorso che riguarda lo stile di gioco delle due formazioni, Higuain partecipa di più, Icardi segna di più. Sono due attaccanti di vertice, ogni allenatore ha impostato la squadra per esaltare le caratteristiche dei due