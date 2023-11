Condò: "Ibra viene al Milan se gli fanno fare le cose che faceva Maldini"

Paolo Condò, nel pre partita di Milan-Udinese, ha commentato su Sky Sport 24 le indiscrezioni su un possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan, in veste questa volta da dirigente. Il suo pensiero: "Ibrahimovic non verrà a fare l’uomo immagine e neanche quello che deve prendere un giocatore per le orecchie: rimangono i compiti dell’allenatore. Per me viene se gli fanno fare le cose che faceva Maldini e non credo che Furlani abbia voglia. Quindi mi sembra complicato".