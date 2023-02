Condò: "Il Milan dovrà sfruttare i problemi a centrocampo del Tottenham"

MilanNews.it

Paolo Condò, sulle colonne di Repubblica, ha parlato così del Milan in vista del match di domani contro il Tottenham: "Il Milan è la prima delle tre italiane di Champions a tornare nell’arena, e l’ossigeno guadagnato col Torino deve fare scopa con i problemi di centrocampo del Tottenham, che per un motivo o per l’altro non avrà Hojbjerg, Bentancur e Bissouma. Perso Lloris, il sostituto Forster ha iniziato malissimo a Leicester: chissà che il fattore portiere di riserva, che al Milan in campionato è costato, in Champions non si ribalti".