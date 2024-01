Condò: "Il Milan non ha ancora fatto 4 vittorie di fila. Ora, però, è vicino all'assetto definitivo"

Paolo Condò, giornalista, si è così espresso a SkySport nel pre Udinese-Milan: "Ci sono solo tre squadre che hanno fatto 4 vittorie consecutive: Inter, Juventus e Lazio. Il Milan oggi ha questa possibilità. Per una squadra di alta classifica fare quattro vittorie di fila non dovrebbe essere un problema, ma il Milan non ci è ancora riuscito. Il campionato ricomincia oggi. Ci sono tanti giocatori nuovi; il Milan non è ancora in bolla, ma è vicino all'assetto che potrebbe essere definitivo".