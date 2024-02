Condò: "Il Milan non ha giocato una partita stratosferica, ma fa le cose che servono nel momento in cui servono"

Paolo Condò, opinionista, si è così espresso a SkySport nel post Frosinone-Milan: "La classifica è buona. Il Milan, da Salerno in poi, mi piace. Non ha giocato oggi una partita stratosferica, ci sono stati errori, ma fa le cose che servono nel momento in cui servono. Okafor due settimane fa, Jovic oggi: ognuno ogni volta dà quel qualcosa di partita in partita.