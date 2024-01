Condò: "Il pareggio della Juve cambia le cose anche per il Milan"

La Juventus, nella gara contro l'Empoli delle 18, ha pareggiato 1-1, lasciando così per strada punti nella corsa scudetto contro l'Inter. Ma lo stop dei bianconeri riguarda anche il Milan che giocherà questa sera alle 20.45 contro il Bologna a San Siro e può accorciare la classifica rispetto alla squadra di Allegri in attesa anche della gara dell'Inter di domani sera.

La pensa così anche Paolo Condò, opinionista per Sky Sport 24: "Il pareggio della Juve cambia le cose anche per il Milan. I rossoneri hanno trovato il loro ritmo e stanno viaggiando forte al ritmo di Juve e Inter che però non perdevano punti: ora la Juve ha perso punti"