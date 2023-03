Condò: "In Europa quando dici Milan c'è un rispetto che va oltre la forza attuale della squadra"

Paolo Condò, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi anche sul Milan: “Il Milan, malgrado venga ormai da molti anni di seconda fila, soprattutto dal punto di vista europeo: l’ultima Champions League vinta è di 16 anni fa, nel 2007 ad Atene. Il Milan continua ad essere comunque da solo, al secondo posto, nella classifica delle Champions League vinte. In questi ani soprattutto se n’è andato il Real Madrid, si è allontanato. Per il resto il Bayern ed il Liverpool, che sono le squadre che ne hanno vinta una in meno, continuano a restare ad una coppa di distanza dal Milan.

Quando dici Milan in Europa hai un rispetto che va anche oltre alla forza del Milan attuale, e comunque quelle maglie contengono qualcosa che nelle grandi notti europee ti vale anche di più del valore intrinseco dei calciatori che le calzano, che le vestono in quel momento. Probabilmente come valore dei giocatori il Tottenham ne ha di più, ma come storia non c’è paragone. Io quindi penso e spero che la storia possa colmare quel gap di distanza per fare un pareggio a Londra”.