Condò: "Jovic deve battere un colpo. L'idea di Pioli è degna di nota"

Paolo Condò è stato ospite nel pre partita di Milan-Udinese negli studi di Sky Sport 24. Il giornalista ha parlato così della scelta di Jovic titolare al fianco di Giroud: "Non avendo nessuno a destra, perché Romero mi è sembrato immaturo, l’idea di Jovic è degna di nota. Riempire l’area con due centravanti. Per Jovic comincia ad allontanarsi la grande stagione che ebbe all’Eintracht Francoforte. Però un colpo lo deve battere anche perché i club in cui gioca continuano a essere importanti anche se il suo ruolo è da riserva dichiarata".