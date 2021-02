Condò: "L’eliminazione in Coppa Italia è stata una benedizione per le ambizioni del Milan"

“Dal City di Guardiola un avviso all’Europa”. Titola così Paolo Condò, sulle pagine de la Repubblica per partire però dal calcio italiano: “L’eliminazione in Coppa Italia è stata una benedizione per le ambizioni del Milan, che prima di entrare nella centrifuga dei prossimi tre mesi si sta godendo due settimane di lavoro in profondità, senza partite a interrompere il ciclo. […] Dal treno scudetto è ormai scesa l’Atalanta, che ha la testa così affollata di obiettivi da centellinare troppo la sua concentrazione. Inter-Lazio di domenica sarà interessante perché Inzaghi si giocherà la chance di rientrare a pieno titolo nel giro scudetto”.