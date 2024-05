Condò: "La piazza del Milan vuole essere scaldata. De Zerbi avrebbe incuriosito più di Fonseca"

Ospite negli studi di Sky, Paolo Condò commenta la scelta del Milan di affidare la panchina a Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese non è un nome che scalda la tifoseria rossonera:

"Alla Roma aveva un discreto organico e il suo rendimento lo riterrei sufficiente, non di più. Dal club che chiude il bilancio in attivo per la seconda stagione probabilmente dal punto di vista mediatico forse si poteva prendere un nome che scaldava di più una piazza che ha bisogno di essere scaldata. Perché se dopo un secondo posto sei così arrabbiato e lo sciopero del tifo lo dimostra, avresti potuto pensare a qualche idea. I tifosi sono il core business, se volete un nome De Zerbi avrebbe scaldato e incuriosito di più".