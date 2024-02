Condò lusinga Leao: "Prestazione degna di Mbappè e Vinicius"

Paolo Condò questa mattina, come di consueto ogni lunedì, ha offerto il suo commento sul weekend di gare in Serei A su La Repubblica. Tra i temi affrontati non poteva mancare quello inerente a Rafael Leao, ieri migliore in campo assoluto per il Milan contro l'Atalanta, nonostante non sia arrivata la vittoria. Condò non ha paura dei paragoni pesanti e giudica così la partita del talento portoghese del Milan: "Leao, prestazione degna degli Mbappé e dei Vinicius".

Il giornalista ha esaltato la prestazione di Rafa Leao, attaccante del Milan tornato al gol ieri nella sfida contro l'Atalanta: "La fine del lungo digiuno ispira al portoghese una prestazione di livello assoluto, degna degli Mbappé e dei Vinicius per intenderci, di quelle che ti fan dire 'se giocasse sempre così'. Ma non è sufficiente per avere ragione dell’Atalanta, che costruisce su un rigorino - quelli che Mourinho definisce “moderni” - una partita difensiva per lei insolita, ma ben fatta".