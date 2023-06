Condò: "Maldini avrebbe ricordato che il core business del Milan è fare risultati, non fare soldi"

MilanNews.it

Paolo Condò, opinionista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Riflessione triste e amara. Il Milan ha operato un risanamento dei conti che è arrivato a buon punto e quindi io credevo che avrebbe ripreso a fare una politica tradizionale da Milan, costruendo su un nucleo di giocatori (Maignan, Theo, Tomori, Leao e a Tonali) che già ti ha condotto a uno Scudetto e a una finale di Champions League. L'anno scorso è andata male sul mercato con De Ketelaere, anche se Thiaw è già degno.

Pensavo che da quei giocatori il Milan non potesse più prescindere e che il Milan sarebbe andato in cerca dei giocatori per completare la grande squadra. La cessione di Tonali è una smentita di questa mia considerazione e non è una smentita della figura da garante di Paolo Maldini: la sua presenza avrebbe ricordato che il core business di un club è fare risultati, non fare soldi".