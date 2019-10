Condò: "Milan da settimo posto. Boban? Pensava di trovare meno difficoltà"

Paolo Condò di Sky Sport ha parlato del momento in casa rossonera: "Boban? Penso che la serenità potrà tornare con qualche risultato nelle prossime partite. Zvone ha vissuto un travaglio molto forte Zvone nel prendere questa decisione. Lui si immaginava sicuramente un processo meno complicato. L'impatto con il potere esecutivo, che in tanti vorrebbero, non dev'essere stato facile per lui. Pioli? E' un allenatore che ha dimostrato in questi anni di saper migliorare delle situazioni negative, non di portarle al trionfo, se non in caso della Lazio, con cui si qualificò alla Champions League. Io sono molto dispiaciuto della scelta del Milan di mandare via Giampaolo. Secondo me ha patito molto il salto in un grande club come il Milan, ma con il giusto tempo son convinto che avrebbe potuto fare bene. Valore della rosa? In questo momento il Milan credo sia inferiore non solo a Juventus, Napoli ed Inter, ma anche all'Atalanta e alle due romane. A Pioli il compito di smentirmi".