Condò: "Milan e Inter in campionato hanno pensato che, col Napoli avanti e la Juve dietro, in Champions in un modo o nell'altro ci finisci"

MilanNews.it

Paolo Condò, giornalista, si è così espresso a SkySport su Milan e Inter: "Il rendimento così deficitario del Milan e dell'Inter in campionato succede perché da una parte c'è una squadra che è sparita moltro presto e che è il Napoli, che ti ha tolto lo stimolo di inseguirla, e dall'altra la sparizione della Juve per i motivi giudiziari, ha fatto nascere la convizinione in molti giocatori che quest'anno in Champions in un modo o nell'altro ci finisci. Non va assolutamente bene questo ragionamento".