Condò: "Milan e Inter si sono rilassate troppo dopo la penalizzazione della Juve"

MilanNews.it

Nel corso di un'intervista concessa a Numero Diez, il giornalista Paolo Condò ha parlato della lotta Champions in cui le romane stanno insidiando seriamente le grandi del Nord, per non parlare del Napoli avviato verso lo Scudetto: "Lo strapotere del Napoli ha fatto calare l'attenzione di Inter e Milan che hanno mollato un po' il colpo, in questo scenario si inserisce poi la penalizzazione della Juventus che ha fatto forse subentrare un ulteriore rilassamento nella testa delle due squadre milanesi, convinte che con i bianconeri fuori dai giochi il posto nella massima competizione europea fosse da considerare praticamente una formalità".