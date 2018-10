Condò: "Milan, grossa delusione nel derby. Gattuso deve crescere insieme alla squadra"

Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della posizione di Rino Gattuso: "C'è stata una grossa delusione nel derby, non solo nel risultato, ma perché il Milan non ci ha nemmeno provato. Il primo tempo doveva essere suo, invece l'Inter ha dominato dall'inizio alla fine. Fino a qui il Milan aveva dimostrato dei buoni segnali di personalità che non si sono visti nel derby. Facciamo crescere insieme l'allenatore e questa rosa che a fine dell'anno potrebbe essere valorizzata. Se mandi via Gattuso e prendi Conte non credo che te lo possa portare più in alto di dove lo sta portando Gattuso adesso".