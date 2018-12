Condò: "Montolivo non è maleducato, ha un problema con San Siro ma è un Nazionale"

Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua su Riccardo Montolivo, escluso anche oggi da Gattuso: "Non ho mai percepito maleducazione da Montolivo, non si allena nelle partitelle con la prima squadra, non fa parte dei 22. Ha un problema con San Siro, è stato identificato, a torto a ragione, come l'immagine del declino del Milan di Berlusconi ma è un Nazionale".