Condò: "Non c'è paragone sul trattamento che Pioli e Inzaghi ricevono dai media"

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Condò, giornalista, è intervenuto a Sky Sport facendo anche una considerazione su Pioli e Simone Inzaghi: "I risultati conseguiti in questa stagione da Inzaghi e Pioli non sono molto diversi. Un trofeo in questo momento l'ha portato a casa solo Inzaghi. Non c'è paragone sul trattamento che ricevono dai media. Molto dipende dallo Scudetto dell'anno scorso, che è stato vissuto come un trionfo di Pioli e una sconfitta di Inzaghi ed in parte lo è".