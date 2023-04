Condò: "Osimhen spostava il pronostico abbastanza nettamente dalla parte del Napoli. Senza, sarà più equilibrata"

Intervenuto a Sky Sport 24, Paolo Condò ha presentato così la sfida di Champions League tra Milan e Napoli anche alla luce dell'assenza di Victor Osimhen: "Spalletti deve dire le cose che ha detto e ha fatto bene. Per noi che osserviamo questa partita l’assenza di Osimhen è pesante. Secondo me Osimhen era il fattore che spostava abbastanza nettamente dalla parte del Napoli il pronostico. Senza Osimhen io vedo una partita molto più equilibrata.

Un doppio scontro molto più equilibrato. Immagino che si farà di tutto per recuperarlo per la gara di ritorno se si ventilava di averlo già in questa gara d’andata. Certamente la profondità che sa dare lui, il veleno che lui sa infondere alla partita è qualcosa di unico e fondamentale nella costruzione del Napoli di questa stagione e in una partita così importante, purtroppo per il Napoli, verrà a mancare”.