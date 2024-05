Condò: "Pioli avrebbe dovuto puntare di più su Chukwueze. Importante ora non sbracare"

Ospite negli studi di Sky, Paolo Condò ha commentato la scelta di Stefano Pioli di cambiare diversi titolari per la sfida contro il Cagliari

"Quel che resta da fare a Pioli è uscire bene. C'è solo un'uscita da fare e non bisogna sbracare nel finale. Sono sei partite che non vince, non è una bella conclusione. Per questo motivo cambia la formazione in maniera così profonda. Sa che affronterà un avversario col coltello fra i denti e vuole gente agonisticamente più vivace e accesa. È tutta una questione agonistica. Se devo fare un appunto a Pioli avrebbe dovuto puntare di più su Chukwueze. Si vede a occhio nudo come sta"

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Musah, Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. A disp.: Nava, Torriani; Calabria, Caldara, Hernández, Terracciano, Tomori; Adli, Pobega, Zeroli; Jović, Leão, Okafor. All.: Stefano Pioli.

CAGLIARI: (4-5-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Nández, Sulemana, Deiola, Prati, Luvumbo; Shomurodov. A disp.: Aresti, Radunović; Azzi, Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska; Mancosu, Oristanio, Viola; Kingstone, Lapadula, Pavoletti, Petagna. All.: Claudio Ranieri.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

ASSISTENTI: Carbone e Giallatini.

IV UOMO: Tremolada

VAR: Irrati