Condò: "Proteste e simulazioni il declino morale con l’alibi del Var"

Paolo Condò nel suo commento sulle pagine de La Repubblica analizza la situazione legata al Var e agli errori degli arbitri. Questi alcuni estratti: "Il bilancio arbitrale del girone d’andata parla di 8 errori certificati, ovvero sfuggiti sia all’arbitro in campo che a quello al video. Non sono pochissimi, ma gli sbagli corretti dal Var, molti di più, confermano che la squadra arbitrale, quando si comporta appunto da squadra, funziona".

E ancora: "Come si scrisse il giorno della sua introduzione, però, i pochi errori “raddoppiati” dal mancato intervento al video scatenano una canea decuplicata [...] Le simulazioni e le loro parenti prossime, le accentuazioni, si sono sviluppate a livelli impensabili. I giocatori volano a terra al minimo contatto, non necessariamente in area per lucrare un rigore ma ovunque nel campo, con espressioni facciali da dolore insopportabile e invalidità permanente che nel giro di alcuni secondi, quando è chiaro che l’arbitro non ha abboccato, si evolvono in uno sforzo farsesco per recuperare di gran fretta la posizione abbandonata".