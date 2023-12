Condò: "Sottovalutata la vittoria a Newcastle: il Milan va in una coppa che può vincere"

vedi letture

Paolo Condò, giornalista, si è così espresso a SkySport sul Milan in Europa League: "Secondo è stato un po' sottovalutato il colpo di vincere a Newcastle, perchè il Milan l'anno scorso era arrivato in semifinale di Champions. È importante che il Milan prosegua in una coppa che, oltretutto, può vincere".

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta tv su su Sky Sport 24, canale 200 di Sky; sarà possibile seguirlo anche in live streaming su SkyGo, Now, DAZN e sul sito ufficiale della UEFA e in live web testuale su MilanNews.it, che vi accompagnerà anche con la diretta (e tutti i relativi commenti) sul canale ufficiale Twitch della redazione.