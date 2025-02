Condò su Leao: "Ha grandi accelerazioni che però poi portano ad un passaggio o a un tiro sbagliato"

Paolo Condò, noto giornalista, intervenuto a Sky, ha parlato così di Rafael Leao e del fatto che non sia ancora diventato un campione: "Da quanto tempo stiamo facendo questo discorso? Io sull'intensità di Leao al 100% non ho più illusioni, per me non ci arriverà mai. Ha delle accelerazioni e nessuno riesce a fermalo, ma queste accensioni molto spesso portano ad un passaggio o a un tiro sbagliato. Lui ha una fiammata in partenza di livello mondiale, ma poi non è riuscito nel tempo a dare una continuità a questa cosa".

