Condò su Repubblica: "Al Milan interessa la vittoria. Turnover con la Cremonese era dovuto"

Il giornalista Paolo Condò sulla Repubblica questa mattina ha commentato la sfida del Milan alla Lazio, con un giudizio anche sul recente turnover: "Al Milan interessa solo la vittoria, perché il pareggio casalingo contro la Cremonese è stato una doccia gelata: in un'ideale tabella quelli erano tre punti cantati, e il turnover deciso da Pioli era dovuto, in un ciclo di partite ogni tre giorni se ce n'è una più abbordabile va sfruttata per far riposare i titolari.

Unico emendamento: visto che le riserve hanno già dato abbondanti prove di inadeguatezza, costringendo Pioli a usare i più forti nella seconda metà delle gare "facili", tanto varrebbe partire con i titolari chiedendo loro di risolvere la gara, e avvicendarli appena il risultato lo permette"