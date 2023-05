Condò su Repubblica: "Al ritorno Leao potrebbe non bastare"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Paolo Condò, sulle colonne di Repubblica, ha parlato così del Milan in vista della semifinale di ritorno di martedì: "Il punteggio è solenne, e il Milan può ipotizzare di rovesciarlo martedì solo se torna Leao, ma anche in quel caso saremmo al limite dell’impresa himalayana. Una grandiosa parata di Maignan, e il palo centrato da Çalhanoglu nel momento della paralisi rossonera, hanno impedito all’Inter di sentirsi già a Istanbul, città peraltro più nel destino del Milan, anche se non proprio un ricordo felice".