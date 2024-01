Condò su Repubblica: "La verità è che il Milan non fallisce mai le partite-bivio"

Paolo Condò su Repubblica: "La verità è che il Milan non fallisce mai le partite-bivio". Il giornalista ha affrontato vari temi e si è concentrato anche sulla vittoria del Milan contro la Roma: "La verità è che il Milan non fallisce mai le partite-bivio, quelle in cui l’aria cattiva che tira rischia di volgere all’irrespirabile, come se la qualità intermittente di questa strana stagione reclamasse altro tempo e altre chance prima di andare a sentenza".

Non è mancato poi un giudizio sulla Roma di José Mourinho, scivolata al nono posto in classifica: i giallorossi, da quando ci sono i 3 punti, avevano sempre raccolto più di 29 punti nelle prime 20 gare di campionato. Ecco l'analisi di Condò: "La Champions non è ancora fuori portata, e resta anche la strada alternativa dell’Europa League: ma entrambi i percorsi sono pieni di concorrenti che stanno meglio, giocano meglio e hanno migliori prospettive".