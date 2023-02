Condò su Repubblica: "Milan, Thiaw è una nuova certezza"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Paolo Condò, sulle pagine di Repubblica, ha commentato così la vittoria del Milan contro l'Atalanta: "Il solito gol portentoso di Theo Hernandez all’Atalanta, che il karma negativo dei portieri argentini trasforma in autorete di Musso, basta a Pioli per vincere lo scontro diretto di giornata. I rilievi sul Milan sono trasparenti. In positivo, l’organizzazione difensiva tornata così puntuale da non far nemmeno tirare in porta l’Atalanta: Thiaw è una nuova certezza, Kalulu e Tomori sono tornati ai loro livelli.