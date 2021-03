Condò su Repubblica: "Per il Milan del futuro serve un nuovo centravanti"

Nel suo Punto di questa mattina, la firma di Repubblica Paolo Condò ha parlato del rendimento del Milan e dei suoi piani futuri: "Il Milan di ieri sera se l'è cavata, perché l'assurda manata di Stryger-Larsen a tempo scaduto, l'ha tolta da un impaccio che voleva dire zero punti. (...) La squadra di Pioli, che nel girone d'andata ha guadagnato credibilità anche e soprattutto per come sapeva rimediare alle assenze che via via la colpivano, ha chiesto ieri ad alcuni dei suoi potenziali inesplorati la mano necessaria per supplire alle mancanze di Ivra e Calhanoglu, e non l'ha ottenuta. Ha portato a casa la pelle anche se un po' bruciacchiata dalla grande paura e dai buoni risultati delle rivali, ma Pioli ha il diritto di sentirsi un po' deluso da talenti che al momento non brillano. (...) Chi lavora sul futuro del Milan ha ben chiaro che la prima posizione da mettere a posto, con un acquisto valido per i prossimi cinque anni, sarà quella del centravanti. Che non vuol dire congedare Ibra, ma mettergli accando un pari grando e non un fan".