Condò sugli infortuni: "I rinforzi devono entrare in una Milanello sicura o non serviranno a niente"

Gli infortuni stanno condizionando fortemente la stagione del Milan: non siamo neanche al giro di boa e i rossoneri hanno patito già 30 infortuni, risparmiando solamente 6 giocatori dall'ecatombe di cui uno il terzo portiere e un altro il giovane Luka Romero, poco impiegato. In merito, questa mattina su Repubblica, ha espresso il suo parere il giornalista Paolo Condò.

Le parole di Condò: "Il Milan ha alzato a Salerno una bandiera talmente pallida da far circolare ieri voci su Pioli, sul punto di essere ingoiato come tutto il resto dal buco nero degli infortuni muscolari. E’ impossibile mettere in campo l’energia necessaria - il tecnico l’ha lamentato - quando ogni partita costa un giocatore, e questo è il problema preliminare da risolvere. Gli stessi rinforzi in arrivo per zona Champions ed Europa League devono entrare in una Milanello sicura, o non serviranno a niente"