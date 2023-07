MilanNews.it

Paolo Condò, opinionista, si è così espresso a SkySport su Pulisic: "Per me è il miglior giocatore statunitense dopo Donovan. È un giocatore da rilanciare, ma da averne così a tre anni dal mondiale americano in cui sarà l'uomo copertina e deve fare delle grandi stagioni europee".