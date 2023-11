Condò sul rigore per l'Udinese: "E' un rigorino. Ma il var non può intervenire"

Paolo Condò ha espresso un commento duro sul Milan dopo la sconfitta dei rossoneri in casa contro l'Udinese per 1-0. Questo il commento del giornalista negli studi di Sky Sport 24 sul rigore concesso all'Udinese, decisivo per la sconfitta del Diavolo: "E’ un rigorino. Il piede di Adli tocca la punta di quello di Ebosele, non so con quale intensità. Ma il Var non può intervenire".