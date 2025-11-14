Condò sulla Nazionale: "Non basta mettere attaccanti per creare pericoli"

vedi letture

Paolo Condò, nel suo editoriale pubblicato sull'edizione odierna del Corriere della Sera, ha parlato così dell'Italia dopo la vittoria sulla Moldova: "Non basta mettere attaccanti per creare pericoli: ai playoff servirà ben altro o meglio alla differenza reti generale, +29 per la Norvegia, +12 per l’Italia.

Era già finito tutto a Oslo dopo la nostra prima sconfitta, prima e definitiva perché in nessun universo parallelo avremmo potuto mai segnare i gol della Norvegia: o si facevano quattro punti negli scontri diretti, o eravamo condannati agli spareggi fin da giugno, come poi è stato".