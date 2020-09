Condò: "Tonali avrebbe confermato di avere Gattuso come idolo anche se fosse andato all'Inter"

Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport durante "Calciomercato - L'originale", si è espresso sull'idolatria di Tonali nei confronti di Gattuso: "Secondo me i ragazzi crescono tutti con un modello in testa, è facile innamorarsi di Gattuso persona oltre di Gattuso giocatore. Tonali da ragazzino era tifoso del Milan e vedeva Gattuso. Alla presentazione con l'Inter secondo me lo avrebbe confermato, non avrebbe detto che il suo idolo era Zanetti..."