Condò: "Zirkzee sarebbe uno spettacolo con Leao. Mi piacerebbe vederli insieme"

In merito alla possibile trattativa in estate per portare Joshua Zirkzee in rossonero, e a quindi una nuova ipotetica coppia d'attacco formata con Leao, ha parlato così a Sky Sport il noto giornalista Paolo Condò: ecco il suo commento.

La coppia Leao-Zirkzee sarebbe uno spettacolo: "Sono entrambi due enormi talenti, due giocatori creativi e dei fenomeni per quanto riguarda il mettere a segno assist durante la partita. Ecco, rispetto a Giroud che è più numero 9 e quindi finalizzatore, Zirkzee è un fantasista, ma è un attaccante che adoro. Lui e Leao sono due assist-man, poi magari si troverebbero bene e fanno moltissimi gol insieme. Mi piacerebbe tantissimo vederi insieme l'anno prossimo".