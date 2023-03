Conference League, i risultati: spreca ma vince la Fiorentina

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Oltre alla Fiorentina nella serata di Conference League vince anche il Lech Poznan che piega in casa per 2-0 il Djurgarden. Pareggi invece nelle altre due sfide serali con il Basilea che si fa rimontare due volte in casa dallo Slovan Bratislava, mentre il Basaksehir pareggia 1-1 in casa del Gent. Questi i risultati dell'andata degli ottavi di finale: