Conference League, imbarazzo al Franchi: ritorna il goal fantasma nonostante la Goal Line Technology

Episodio tra l'imbarazzante e il fantascientifico quello successo questa sera al Franchi durante Fiorentina-Braga di Conference League. Sfida di ritorno dei playoff, la Viola trova il pareggio con un colpo di testa in tuffo di Cabral. O meglio, è quello che dice la Goal Line Technology: l'orologio dell'arbitro vibra nonostante il tentativo disperato del portiere, la squadra di Italiano trova la rete.

Il VAR però non è d'accordo, e richiama l'arbitro Bastien a rivedere l'azione perché non convinti dalla chiamata della tecnologia ideata proprio per questo tipo di situazioni: il fischietto francese, dopo aver riguardato a lungo al monitor, annulla tutto. Non è gol. Un attimo dopo la regia internazionale della Conference League mostra un replay con il pallone tutto oltre la linea di porta, con la scritta "GOAL" in verde. Grottesco.

Fortunatamente per Italiano il risultato finale sorride comunque alla Fiorentina: 3-2 e passaggio del turno ottenuto.