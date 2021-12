Conference League, la Uefa conferma il rinvio di Tottenham-Rennes

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - La Uefa ha confermato che la partita di Conference league del Tottenham con il Rennes prevista oggi è stata sospesa dopo un focolaio di coronavirus tra gli Spurs. Il Tottenham aveva annunciato ieri sera che la partita del Gruppo G non si sarebbe svolta dopo che 13 tra giocatori e membri dello staff erano risultati positivi al Covid-19 nel club della Premier League. La squadra francese del Rennes, che era volata a Londra, aveva poi affermato che si trattava di una "decisione unilaterale" degli Spurs. Ma la Uefa oggi ha confermato in una dichiarazione che la partita non si sarebbe svolta, dando il via alla difficile riprogrammazione. "Possiamo confermare che la partita Tottenham-Rennes non si giocherà stasera", ha detto un portavoce dell'organo di governo del calcio europeo, aggiungendo che "ulteriori informazioni seguiranno a tempo debito". Il Rennes ha già vinto nel Gruppo G, mentre il Tottenham è a pari punti con il Vitesse Arnhem, terzo in classifica. Le regole Uefa stabiliscono la scadenza del 31 dicembre per il completamento delle partite del girone, ma è chiaro che potrebbe esserci un po' più di spazio di manovra dato che gli Spurs hanno un fitto calendario nazionale prima di allora, mentre il Rennes va in pausa invernale dopo il 22 dicembre. Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha rivelato ieri che otto dei suoi giocatori e cinque membri dello staff sono risultati positivi al coronavirus- È stato riferito che il Tottenham sta ora valutando di chiedere il rinvio della partita di Premier League a Brighton di domenica prossima. Dopo gli Spurs affronteranno le partite di massima serie contro Leicester, il 16 dicembre, e Liverpool, il 19 dicembre. (ANSA).