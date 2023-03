MilanNews.it

Successo per la Fiorentina, che ha battuto 1-4 il Sivasspor nell'incontro valido per gli ottavi di finale di ritorno di Conference League. I viola hanno ottenuto la qualificazione grazie alle reti di Cabral, Milenkovic e Castrovilli e all'autogol di Goutas. Vana per i turchi la rete del momentaneo 1-0 segnata da Yesilyurt.