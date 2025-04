Confermata l'assenza di un big nel Milan: si aggiunge ai tre già infortunati

vedi letture

Questa la lista dei giocatori attualmente infortunati ed indisponibili del Milan in vista della sfida di venerdì sera contro l'Udinese.

Infortunati Milan

Emerson Royal: lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro.

Kyle Walker: frattura gomito destro.

Ruben Loftus-Cheek: intervento chirurgico di appendicectomia in via laparoscopica, per appendicite acuta ascessualizzata.

Santiago Gimenez: dolore al costato, in dubbio per la trasferta.

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN

Data: venerdì 11 aprile 2025

Ora: 20:45

Stadio: Bluenergy Stadium

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it