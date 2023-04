Confermate le parole di Fontana: Cardinale sarà a Milano settimana prossima

Lo scorso 23 marzo Gerry Cardinale era stato in visita a Milano per parlare con Sala e Fontana dei progetti per il nuovo stadio del Milan. A margine dell'incontro il presidente della regione aveva scritto questo post su Facebook: "Oggi Gerry Cardinale mi ha illustrato il progetto per il nuovo stadio del Milan che vorrebbe realizzare nell’area ‘La Maura’ a Milano. Un incontro cordiale e positivo, per comprendere a pieno le intenzioni della società rossonera per questo importante nuovo progetto.