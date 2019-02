Confronto Spalletti-dirigenti dopo ko

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - Confronto tra l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti e la dirigenza nerazzurra negli spogliatoi di San Siro, dopo la sconfitta nella gara con il Bologna. Come dopo il ko con la Lazio, i dirigenti, tra i quali l'amministratore delegato Beppe Marotta (non il presidente Zhang, negli Usa in questi giorni), si sono voluti confrontare con il tecnico sulla situazione della squadra, alla luce delle difficoltà dell'ultimo periodo, e su come uscire dal momento complicato. Un summit dai toni comunque sereni durato circa venti minuti in cui la società non ha dato ultimatum a Spalletti, ribadendo la fiducia nei suoi confronti.