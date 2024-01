Confusione in campo? Non secondo Pioli: "Penso di aver sempre messo i giocatori nel proprio ruolo"

Tra i difetti più evidenti del Milan in questa stagione c'è la mancanza di compattezza tra reparti, che spesso espongono la squadra a situazioni difficili da affrontare in difesa. Stefano Pioli, nella conferenza stampa pre-Roma, ne parla così, anche a proposito della posizione in campo dei calciatori.

Quando dice di trovare compattezza ed organizzazione secondo lei può essere una soluzione rimettere i giocatori nel proprio ruolo per ridare certezze alla squadra? "Io penso di aver sempre messo i giocatori nel proprio ruolo, poi dopo in base alla partita cerchiamo di avere il giusto equilibrio. Spiace, e dobbiamo migliorare, continuare a prendere gol quando siamo in superiorità numerico. Se accetti l'uno contro uno ci sta di perdere il duello, se invece succede in superiorità numerica vuol dire che siamo mancati in attenzione e comunicazione e lì dobbiamo migliorare".