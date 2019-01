Coni: Petrucci, ora dialogo con Governo

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - "La linea del governo è quella di governare, si va nella direzione di questa riforma e la mia idea è quella di dialogare per cercare di migliorarla quanto è possibile. Dobbiamo costruire non fare voli pindarici". Così il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, sulla riforma del Coni approvata di recente all'interno della manovra. "Non si tratta di dare meno potere al Coni - aggiunge uscendo dal consiglio del Coni informale - io ne ho passati di questi momenti, dico solo che le leggi devono essere rispettate. Cerchiamo di applicarle nel modo più intelligente per gli interessi dello sport italiano".