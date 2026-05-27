Contatti costanti con Iraola ma il tecnico ancora non ha deciso: concorrenza Palace

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Andoni Iraola conteso tra Milano e Londra: il Milan e il Crystal Palace lavorano per avere il tecnico. Ancora nessun accordo

Andoni Iraola è il primo nome per Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale per la panchina del Milan, questo ormai è un dato di fatto ed è chiarissimo. Le due menti di RedBird sono al lavoro per convincere il tecnico basco ad accettare un progetto come quello rossonero. Secondo quanto viene riportato dal giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto, però, al momento non c'è ancora nessun accordo e Iraola non ha ancora preso alcuna decisione.

Sicuramente Ibra-Cardinale e Iraola si sono incontrati a Londra, come già raccontato: da allora i contatti sono costanti tra le parti ma ancora senza essere riusciti a quadrare il cerchio. Il tema riguarda soprattutto la concorrenza della Premier League, campionato in cui Iraola voleva proseguire, specialmente con il Crystal Palace in pole: il richiamo di un club come il Milan, però, ha scombinato un po' i piani del tecnico che ora deve prendere la sua decisione.