ConTe.it e FIGC di nuovo insieme. Il brand assicurativo del Gruppo Admiral sarà ancora Official Partner delle Nazionali Italiane di calcio.

Fonte: conte.it

MilanNews.it

Roma, 16 marzo 2023 – ConTe.it Assicurazioni e Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno rinnovato per il prossimo biennio l’accordo di partnership che vede ConTe.it a fianco delle Nazionali Italiane di calcio nella veste di brand assicurativo auto e moto ufficiale della FIGC.

Dopo il triennio culminato con la conquista del titolo di Campione d’Europa, ConTe.it continuerà a far parte della famiglia FIGC in qualità di Official Partner, condividendo con entusiasmo il percorso che vedrà i colori azzurri come sicuri protagonisti nelle massime competizioni internazionali. ConTe.it conferma dunque il suo impegno a sostenere gli Azzurri, le Azzurre e i giovani delle nazionali Under 21 in tutti i loro impegni agonistici.

L’accordo di sponsorizzazione prevede spazi di visibilità per il marchio ConTe.it durante le partite a bordocampo, nei luoghi deputati alle interviste all’interno dello stadio (mixed e flash zone) e a Coverciano. A questa operazione di brand awareness si accompagneranno una serie di attività e promozioni, che ConTe.it dedicherà a tutti i tifosi degli Azzurri e che saranno svelate, sui social ma non solo, in prossimità di ogni singolo evento sportivo.