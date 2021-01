Conte: "L'espulsione? Non parlerei di nervosismo ma di attaccamento"

Antonio Conte, prossimo avversario del Milan in Coppa Italia, ha detto la sua sull'espulsione a fine gara durante la conferenza postpartita: "Non parlerei di nervosismo, parlerei di attaccamento e desiderio di vincere la partita. Poi ripeto, potevamo vincerla la partita e fare tre punti. Potevamo essere più qualitativi, in molte situazione sull’ultimo passaggio potevamo fare di meglio. L’Udinese ha fatto una partita difensiva sfruttando tutta la fisicità, non è mai semplice fare punti con loro".