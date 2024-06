Conte meglio di Fonseca per questo Milan? Per Ordine no, ecco perché

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista Franco Ordine ha parlato di Milan trattando svariati argomenti. Queste le sue dichiarazioni.

"Aspettare per credere": titolo applicatissimo per Fonseca

"Io ho fatto una promessa a me stesso e anche scrivendo anche su MilanNews ai lettori della mia rubrica disgraziatissima. Allora ho detto: io personalmente non avrei preso Fonseca, io personalmente non ritengo che Fonseca potesse e dovesse essere il primo della lista del Milan, però prometto a me stesso e tutti voi che non mi farò assolutamente guidare dal pregiudizio e lo giudicherò sulla base del lavoro che sarà capace di fare a Milanello".

Perché non rappresentava essere il primo nome della lista del Milan?

"Perché secondo me il mondo Milan che era reduce da una grande crisi depressiva, aveva bisogno di una sorta di elettroshock. Secondo me l'elettroschock poteva essere Antonio Conte, anche se, bada bene Carlo, in questi giorni mi sto rendendo conto che probabilmente avrebbe comportato una grave complicazione. Quale chiederai tu. Te la spiego in 30 secondi: visto quello che sta facendo a Napoli, e cioè una squadra abituata, rodata, a giocare con la difesa a 4 dietro, lui arriva e cambia completamente il sistema di gioco passando a tre, e poiché non ritiene utili per giocare a tre gli attuali difensori del Napoli, chiede due acquisti in quel ruolo. Ecco, io dico nel Milan, una squadra giovanissima, appena rivoluzionata nello scorso mercato, che ha bisogno invece di stabilità, di stabilizzarsi, una controrivoluzione di questo tipo non avrebbe aiutato".