Conte-Milan, Zazzaroni: "Potrebbe essere una soluzione percorribile"

Il ciclo di Stefano Pioli al Milan sembrerebbe essere giunto ai titoli di coda, e non è un caso che già da tempo si parla di chi possa essere il suo situtto sulla panchina rossonera. Tanti nomi nel corso di questi mesi sono stati accostati al diavolo, ma quello che più fa più gola, soprattutto ai tifosi, è sicuramente Antonio Conte.

Fermo da un anno, il salentino spinge per tornare ad allenare, ed il Milan potrebbe essere la soluzione ideale. A parlare di questo scenario nel corso della puntata domenicale di Pressing è stato il direttore Ivan Zazzaroni, che facendo un po' il punto sul futuro di Conte ha detto: "La state prendendo alla lunga. Conte ha un mercato molto ristretto, nel senso che vuole rimanere in Italia, e lì cosa c’è? La Juventus, dove non lo prendono, l’Inter, dove non lo riprendono, al Napoli ha detto no e la Roma non è in condizioni di prendere Conte. Chi ci rimane? Il Milan. Al momento sono soltanto delle congetture, non penso che Cardinale o Ibrahimovic abbiano già un accordo. Però penso che potrebbe essere una soluzione praticabile per tutte le cose che vi ho detto, bisogna contestualizzare le situazioni".