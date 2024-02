Conte, Motta o Farioli per Pioli? Perché il Milan non fa come la Ferrari con Hamilton

L'ultimo giorno di calciomercato non si è concluso con i botti, anche perché a fare i fuochi d'artificio veri verissimi è stato il Formula1mercato: è arrivata ieri, infatti, l'ufficialità del clamoroso trasferimento di Lewis Hamilton, 7 volte campione del mondo, dalla Mercedes alla Ferrari. Il britannico lascia le frecce d'argento con un anno d'anticipo, attivando una clausola del suo contratto, per raggiungere la Scuderia di Maranello (in cui sarà compagno di Charles Leclerc al posto di Carlos Sainz) dal 2025 sulla base di un accordo pluriennale. A Sainz, dunque, il poco gradevole compito di spingere al massimo la sua monoposto nonostante il sedile già liberato per la stagione successiva.

Ed è proprio su questo aspetto che la notizia di Hamilton alla Ferrari si collega alla situazione del Milan. È stata una settimana piena di voci sul prossimo allenatore dei rossoneri, iniziata con la presenza di Thiago Motta a San Siro per Milan-Bologna e proseguita con i tantissimi commenti sulle indiscrezioni che vorrebbero Antonio Conte come già sostanzialmente avviato alla panchina del San Siro milanista. Non sono arrivate, però, conferme ufficiali. E ci mancherebbe altro.Il Milan, d'altronde, non può assolutamente permettersi di imitare la Ferrari con l'annuncio anticipato di Lewis Hamilton dal 2025 nonostante la stagione 2024, con Sainz alla guida, debba ancora cominciare. E non perché le strategie della Rossa siano sbagliate - a Maranello avranno avuto le loro ottime ragioni - ma semplicemente perché Stefano Pioli si merita tutto il rispetto possibile nel poter lavorare con serenità nei prossimi importantissimi quattro mesi di stagione, in cui il Milan, nonistante una prima parte di annata molto complicata, può ancora giocarsi qualcosa di alto livello e per il quale serve la massima concentrazione.