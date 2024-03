Conte obiettivo concreto del Bayern Monaco: proposta nelle prossime settimane

vedi letture

Il Bayern Monaco fa sul serio per Antonio Conte, secondo quanto riportato da la Repubblica. I bavaresi avevano contattato il tecnico salentino già qualche mese fa, ricevendo però un no in cambio. E ora sarebbero pronti a riprovarci in vista della prossima estate, quando Thomas Tuchel lascerà l'incarico.

Nelle prossime settimane, si legge, i dirigenti del Bayern Monaco formalizzeranno una proposta importante all'ex allenatore fra le altre di Inter e Juventus. Lo stesso Conte ha voglia di tornare in panchina dopo un anno di stop e vorrebbe farlo in Italia, ma ovviamente rifletterà su quella che sarà la proposta tedesca nonostante sia stuzzicato dalle possibilità che potrebbero aprirsi con Milan e Juventus nel caso in cui vengano interrotti i rapporti attuali con Stefano Pioli e Massimiliano Allegri.

Secondo il quotidiano fra i papabili per la panchina del Bayern ci sarebbe anche Roberto De Zerbi, oggi al Brighton, così come Ruben Amorim dello Sporting CP e Sebastian Hoeness, allenatore del sorprendente Stoccarda di questa stagione.